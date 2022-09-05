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Факты / Украина

Позаботитесь о запасах воды и павербанках: Подоляк обратился к жителям оккупированных территорий

Валентина Летяк, редактор ленты
Позаботитесь о запасах воды и павербанках: Подоляк обратился к жителям оккупированных территорий
Фото: Depositphotos

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к жителям захваченных российскими войсками территорий с просьбой обустроить укрытие, создать запасы воды и зарядить павербанки.

– Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки, – написал он в Twitter.

То есть жители этих территорий должны подготовиться к деоккупации.

 

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