Позаботитесь о запасах воды и павербанках: Подоляк обратился к жителям оккупированных территорий

Сентябрь, 05 в 16:15

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к жителям захваченных российскими войсками территорий с просьбой обустроить укрытие, создать запасы воды и зарядить павербанки.

– Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки, – написал он в Twitter.

То есть жители этих территорий должны подготовиться к деоккупации.

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Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде ????????. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022

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