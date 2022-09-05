Сентябрь, 05 в 12:52

Российские оккупанты запретили жителям Херсонской области пересекать реку Днепр, поскольку хотят использовать их в качестве заложников, а также боятся проникновения украинских военных и партизан.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона на канале FreeДом, комментируя соответствующую информацию от Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным Генштаба, после того, как украинские защитники совершили интенсивные обстрелы скоплений врага в Херсонской области, оккупанты установили там запрет на передвижение местных жителей. В частности, мирным людям запрещено пересекать реку Днепр как через мосты, так и при помощи плавсредств. А в случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

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– С военной точки зрения можно предположить, что они пытаются взять гражданское население в заложники, чтобы не выпустить людей из города. Понятно, что пока люди находятся в городе, мы не будем применять тяжелое вооружение, и штурм будет очень сильно усложнен. Второй момент – они зачищают реку, чтобы понимать, кто куда перемещается. И особенно с левого берега на правый. Я думаю, что они боятся проникновения Сил специальных операций ВСУ или наших партизан, которые могут развернуть более активную подрывную деятельность в тылу российских войск, — подчеркнул Жданов.

Эксперт отметил, что в армии РФ действительно падает моральный дух, есть случаи самоувечья среди оккупантов. Именно на Южнобужском направлении захватчики разработали методику рытья неглубоких окопов, в которые они ложились на спину и поднимали ноги, чтобы получить легкое ранение и попасть в госпиталь.

Жданов уточнил, что на Юге Украины путинским солдатам “особенно бежать некуда”, и они это очень хорошо понимают. Поэтому на позициях их пока удерживают командиры, угрожая физической силой и расправой.

– Кстати, я не удивлюсь, если они поставят заградительные отряды в виде Росгвардии на левом берегу, чтобы войска понимали, что отступать им некуда. Методы ведения войны в российской армии очень схожи с фашистскими, а, возможно, в некоторых случаях даже более изощренные, чем когда-то применяли фашисты, — отметил Жданов.

Он добавил, что единичные протесты в путинских войсках против участия в боевых действиях уже превратились в системные бунты. При этом боевики, принудительно мобилизованные в террористических формированиях “Л/ДНР”, понимают свою неполноценность по отношению к российским солдатам и ищут любой повод, чтобы отказаться от участия в боях.