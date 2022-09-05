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Факты / Украина

РФ ночью обстреляла Николаев ракетами С-300: Ким рассказал о последствиях

Ольга Тетеріна, редактор ленты
РФ ночью обстреляла Николаев ракетами С-300: Ким рассказал о последствиях

Российские оккупанты ночью 5 сентября снова нанесли ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, захватчики ракетами С-300 ударили по предприятию.

— Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным, типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие в окрестностях города, — отметил Ким.

Глава ОВА добавил, что жертв и пострадавших нет.

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В Баштанском районе под постоянным огнем остается Березнеговатская община. В результате обстрелов за минувшие сутки в с. Березнеговатое загорелось заброшенное складское помещение. Пострадавших нет.

Также под ударами территории населенных пунктов Любомировка и Большое Артаково.

Кроме того, ночью под вражеские обстрелы попало село Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ночью взрывы слышали в Запорожье. По предварительной информации, россияне обстреляли поселок в пригороде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Александр Сенкевич

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