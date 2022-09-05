Сентябрь, 05 в 14:28

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил к 16 годам тюрьмы предателя, который сотрудничал с врагом и передавал РФ данные о позициях корпусов батальона Азов.

Как проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленник является уроженцем Киева. До января 2021 года он передавал своим кураторам в РФ данные о расположении корпусов Азова.

Затем предатель покинул территорию Украины и продолжил работать на врага дистанционно, находясь в одной из стран Ближнего Востока.

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После полномасштабного вторжения войск РФ кураторы вернули предателя в Украину. Он получил новое задание: разведать, где находятся резервуары с горючим и подразделения украинских войск на Буковине.

– По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах, – подчеркнули в СБУ.

Однако сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Черновцах, а его сообщника – в Чернигове. Спецоперацию проводили контрразведчики и следователи СБУ.

Суд вынес тюремные приговоры обоим мужчинам. Киевлянин за государственную измену и участие в террористической организации получил 16 лет лишения свободы, а его сообщник – 10 лет.

Ранее контрразведка СБУ обнаружила и задержала жителя Сумской области, который в первые дни полномасштабного вторжения помог тяжелой технике РФ пройти в Киевскую область. Предатель “провел” под Киев 128 единиц техники оккупантов.