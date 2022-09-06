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Факты / Происшествия

В шаге от радиационной катастрофы: что происходит на ЗАЭС, уровень радиации и куда пойдет облако в случае аварии

Анастасия Гевко, редактор ленты
В шаге от радиационной катастрофы: что происходит на ЗАЭС, уровень радиации и куда пойдет облако в случае аварии

В понедельник, 5 сентября, Украина на несколько часов потеряла возможность контролировать уровень радиации на Запорожской атомной станции после обстрела российских агрессоров. 

Кроме того, захватчики отключили Каховскую ГЭС, что привело к обесточиванию части Херсонской и Запорожской областей.

Что происходит на ЗАЭС и чем это грозит Украине, а также некоторым соседним странам, читайте в материале Фактов ICTV.

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Ситуация на Запорожской АЭС

В ночь на 5 сентября ABC News опубликовало интервью с президентом Владимиром Зеленским, который заявил, что Украина не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия ЗАЭС ради предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона страны.

– Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласимся на это, – сказал глава государства. 

Он констатировал, что оккупанты заняли украинскую атомную станцию с шестью блоками, сравнимую, по его словам, с шестью Чернобылями.

– Она крупнейшая в Европе… Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие, – резюмировал президент.

К 10:00 Энергоатом выяснил, что станция уже работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В работе оставался только шестой энергоблок, который подавал электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивал собственные потребности АЭС.

Это связано с тем, что 3 сентября, после очередных обстрелов, российские оккупанты повредили линию связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19:35 предпоследний – 5-й энергоблок ЗАЭС – был отключен от сети.

Так, пропускной способности последней резервной линии было недостаточно для того, чтобы обеспечивать сразу два работающих энергоблока.

После обеда 5 сентября стало известно о том, что российские оккупанты еще одной серией обстрелов добились отключения последней линии, соединяющей ЗАЭС с Украиной.

Такая ситуация сложилась во второй раз за последние две недели.

Так, 25 августа пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС отключались от сети из-за отключения единственной целой высоковольтной линии.

Однако в тот раз их удалось вернуть в сеть уже на следующий день.

Главное управление разведки Минобороны, в свою очередь, заметило, что в последние дни отмечается тенденция выезда жителей Энергодара из города ввиду ситуации на ЗАЭС.

– Увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества работников ЗАЭС, желающих уволиться. С каждым днем количество их заявлений растет, потому что именно сотрудники ЗАЭС больше всех знают о реальной ситуации на станции, и соответственно, делятся ею с другими горожанами, – сказано в заявлении разведки.

Ведомство отметило, что зоной информационной тьмы остается кризисный центр ЗАЭС, в который оккупанты до сих пор не допустили представителей МАГАТЭ. 

Разведка считает, что это означает, что им есть что и кого там скрывать. 

Там отметили, что следует ожидать увеличения беженцев из города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заметил, что считает тот факт, что Россия делает это именно сейчас, накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым.

– Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась как можно хуже и как можно дольше. Это можно исправить только ужесточением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях, – резюмировал глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя во время общения с журналистами в Брюсселе происходящее на Запорожской атомной станции, заявил, что после отключения от сети энергоблока, питавшего собственные нужды Запорожской АЭС, станция должна перейти на работу в режиме дизель-генераторов. Это призвано помочь охлаждать ядерное топливо в реакторе.

– У меня нет информации, допускают ли россияне наши ремонтные бригады к восстановлению этой линии, питающей энергоблоки. То есть, в принципе, мы понимаем, что РФ в очередной раз прибегла к ядерному шантажу, параллельно шантажируя Европу полным отключением газа до снятия санкций. Мы понимаем, что у них агония, истерия, и они делают эти вещи намеренно, шантажируя цивилизованный мир, – подчеркнул премьер.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко добавил, что по его данным, любые ремонтные работы линий на ЗАЭС пока невозможны, ведь вокруг станции ведутся боевые действия.

Мир снова на грани атомной катастрофы. Деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь обеспечить ядерную безопасность, – сообщил Герман Галущенко.

Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба тем временем заявил, что по его мнению, Украина может помочь Европейскому Союзу смягчить энергетический кризис с помощью Запорожской АЭС, и именно поэтому россияне пытаются захватить эту станцию.

– Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться едиными и победить Путина, прежде чем он принесет нам еще больше проблем, – сказал министр.

Реакция мира

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что единственный способ восстановить безопасность на Запорожской АЭС – вывод российских войск, которые незаконно оккупировали эту станцию.

А высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию прекратить ядерный шантаж на ЗАЭС, и подчеркнул, что ее поведение “вызывает беспокойство”.

– Это – игра с огнем и еще один пример поведения России, которая не уважает международное право и нарушает основные принципы ядерной безопасности, – констатировал Боррель.

Он уверен, что ЗАЭС необходимо демилитаризировать путем вывода оттуда российских оккупационных войск.

Каков уровень радиации на ЗАЭС

В Энергоатоме подчеркнули, что сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы потере Украиной контроля уровня радиации на Запорожской АЭС не соответствуют действительности.

Там пояснили, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.

Позднее Укргидрометцентр обновил прогноз перемещения радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. Так, ученые утверждают, что под воздействием воздушных масс пострадали бы Запорожская и Херсонская области, а также Крымский полуостров.

В шаге от радиационной катастрофы: что происходит на ЗАЭС, уровень радиации и куда пойдет облако в случае аварии / 2 фотографии

Затем, в течение 15 часов после аварии, радиоактивное облако пролетело бы над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией.

Национальная гидрометеорологическая служба утверждает, что на данный момент (в период с 4 по 5 сентября 2022 года) ситуация в зоне наблюдения за Запорожской АЭС продолжает оставаться стабильной.

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Фото: Энергоатом

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