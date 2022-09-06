Сентябрь, 05 в 23:06

В понедельник, 5 сентября, Украина на несколько часов потеряла возможность контролировать уровень радиации на Запорожской атомной станции после обстрела российских агрессоров.

Кроме того, захватчики отключили Каховскую ГЭС, что привело к обесточиванию части Херсонской и Запорожской областей.

Что происходит на ЗАЭС и чем это грозит Украине, а также некоторым соседним странам, читайте в материале Фактов ICTV.

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Ситуация на Запорожской АЭС

В ночь на 5 сентября ABC News опубликовало интервью с президентом Владимиром Зеленским, который заявил, что Украина не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия ЗАЭС ради предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона страны.

– Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласимся на это, – сказал глава государства.

Он констатировал, что оккупанты заняли украинскую атомную станцию с шестью блоками, сравнимую, по его словам, с шестью Чернобылями.

– Она крупнейшая в Европе… Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие, – резюмировал президент.

К 10:00 Энергоатом выяснил, что станция уже работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В работе оставался только шестой энергоблок, который подавал электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивал собственные потребности АЭС.

Это связано с тем, что 3 сентября, после очередных обстрелов, российские оккупанты повредили линию связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19:35 предпоследний – 5-й энергоблок ЗАЭС – был отключен от сети.

Так, пропускной способности последней резервной линии было недостаточно для того, чтобы обеспечивать сразу два работающих энергоблока.

После обеда 5 сентября стало известно о том, что российские оккупанты еще одной серией обстрелов добились отключения последней линии, соединяющей ЗАЭС с Украиной.

Такая ситуация сложилась во второй раз за последние две недели.

Так, 25 августа пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС отключались от сети из-за отключения единственной целой высоковольтной линии.

Однако в тот раз их удалось вернуть в сеть уже на следующий день.

Главное управление разведки Минобороны, в свою очередь, заметило, что в последние дни отмечается тенденция выезда жителей Энергодара из города ввиду ситуации на ЗАЭС.

– Увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества работников ЗАЭС, желающих уволиться. С каждым днем количество их заявлений растет, потому что именно сотрудники ЗАЭС больше всех знают о реальной ситуации на станции, и соответственно, делятся ею с другими горожанами, – сказано в заявлении разведки.

Ведомство отметило, что зоной информационной тьмы остается кризисный центр ЗАЭС, в который оккупанты до сих пор не допустили представителей МАГАТЭ.

Разведка считает, что это означает, что им есть что и кого там скрывать.

Там отметили, что следует ожидать увеличения беженцев из города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заметил, что считает тот факт, что Россия делает это именно сейчас, накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым.

– Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась как можно хуже и как можно дольше. Это можно исправить только ужесточением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях, – резюмировал глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя во время общения с журналистами в Брюсселе происходящее на Запорожской атомной станции, заявил, что после отключения от сети энергоблока, питавшего собственные нужды Запорожской АЭС, станция должна перейти на работу в режиме дизель-генераторов. Это призвано помочь охлаждать ядерное топливо в реакторе.

– У меня нет информации, допускают ли россияне наши ремонтные бригады к восстановлению этой линии, питающей энергоблоки. То есть, в принципе, мы понимаем, что РФ в очередной раз прибегла к ядерному шантажу, параллельно шантажируя Европу полным отключением газа до снятия санкций. Мы понимаем, что у них агония, истерия, и они делают эти вещи намеренно, шантажируя цивилизованный мир, – подчеркнул премьер.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко добавил, что по его данным, любые ремонтные работы линий на ЗАЭС пока невозможны, ведь вокруг станции ведутся боевые действия.

– Мир снова на грани атомной катастрофы. Деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь обеспечить ядерную безопасность, – сообщил Герман Галущенко.

Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба тем временем заявил, что по его мнению, Украина может помочь Европейскому Союзу смягчить энергетический кризис с помощью Запорожской АЭС, и именно поэтому россияне пытаются захватить эту станцию.

– Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться едиными и победить Путина, прежде чем он принесет нам еще больше проблем, – сказал министр.

Реакция мира

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что единственный способ восстановить безопасность на Запорожской АЭС – вывод российских войск, которые незаконно оккупировали эту станцию.

А высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию прекратить ядерный шантаж на ЗАЭС, и подчеркнул, что ее поведение “вызывает беспокойство”.

– Это – игра с огнем и еще один пример поведения России, которая не уважает международное право и нарушает основные принципы ядерной безопасности, – констатировал Боррель.

Он уверен, что ЗАЭС необходимо демилитаризировать путем вывода оттуда российских оккупационных войск.

Каков уровень радиации на ЗАЭС

В Энергоатоме подчеркнули, что сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы потере Украиной контроля уровня радиации на Запорожской АЭС не соответствуют действительности.

Там пояснили, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.

Позднее Укргидрометцентр обновил прогноз перемещения радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. Так, ученые утверждают, что под воздействием воздушных масс пострадали бы Запорожская и Херсонская области, а также Крымский полуостров.

В шаге от радиационной катастрофы: что происходит на ЗАЭС, уровень радиации и куда пойдет облако в случае аварии / 2 фотографии

Затем, в течение 15 часов после аварии, радиоактивное облако пролетело бы над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией.

Национальная гидрометеорологическая служба утверждает, что на данный момент (в период с 4 по 5 сентября 2022 года) ситуация в зоне наблюдения за Запорожской АЭС продолжает оставаться стабильной.

Фото: Энергоатом