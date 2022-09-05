Уничтожили 300 оккупантов и 19 танков: потери РФ по состоянию на 5 сентября
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже 49,8 тыс. оккупантов.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 российских захватчиков.
Также за сутки РФ потеряла 29 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.
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У оккупантов стало меньше на 19 танков, 10 артиллерийских систем, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.
Ориентировочные потери РФ на 5 сентября 2022
- личного состава – около 49 800 (+300);
- танков ‒ 2 068 (+19);
- боевых бронированных машин – 4 459 (+29);
- артиллерийских систем – 1 157 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 294;
- средств противовоздушной обороны – 156;
- самолетов – 236;
- вертолетов – 206;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 867 (+3);
- крылатых ракет – 205 (+2);
- кораблей (катеров) – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 (+10);
- специальной техники – 107 (+1).
Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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