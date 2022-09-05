Сентябрь, 05 в 9:12

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже 49,8 тыс. оккупантов.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 российских захватчиков.

Также за сутки РФ потеряла 29 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

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У оккупантов стало меньше на 19 танков, 10 артиллерийских систем, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Ориентировочные потери РФ на 5 сентября 2022

личного состава – около 49 800 (+300);

танков ‒ 2 068 (+19);

боевых бронированных машин – 4 459 (+29);

артиллерийских систем – 1 157 (+10);

реактивных систем залпового огня – 294;

средств противовоздушной обороны – 156;

самолетов – 236;

вертолетов – 206;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 867 (+3);

крылатых ракет – 205 (+2);

кораблей (катеров) – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 (+10);

специальной техники – 107 (+1).

Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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