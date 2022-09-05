ВСУ поразили понтонную переправу и уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов — ОК Юг
В Херсонской области украинские защитники ликвидировали 28 российских захватчиков, две вражеские гаубицы и два склада боеприпасов.
Об этом сообщило оперативное командование Юг.
– Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневые задачи выполнялись по понтонной переправе в районе Каховского моста, по логистическим и управленческим объектам оккупационных войск. Подтвержденные потери врага составляют 28 рашистов, 2 гаубицы 152 калибра Мста-Б и Мста-С, 3 единицы авто-бронетехники и 2 склада боеприпасов в Херсонском районе, — говорится в сообщении.
По данным командования, обстановка в операционной зоне Юга Украины напряженная и динамичная.
Противник ведет оборонительные бои, совершает обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в тыловых районах.
Для корректировки огня захватчики активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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