ВСУ поразили понтонную переправу и уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов — ОК Юг

Сентябрь, 05 в 16:49

В Херсонской области украинские защитники ликвидировали 28 российских захватчиков, две вражеские гаубицы и два склада боеприпасов.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

– Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневые задачи выполнялись по понтонной переправе в районе Каховского моста, по логистическим и управленческим объектам оккупационных войск. Подтвержденные потери врага составляют 28 рашистов, 2 гаубицы 152 калибра Мста-Б и Мста-С, 3 единицы авто-бронетехники и 2 склада боеприпасов в Херсонском районе, — говорится в сообщении.

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По данным командования, обстановка в операционной зоне Юга Украины напряженная и динамичная.

Противник ведет оборонительные бои, совершает обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в тыловых районах.

Для корректировки огня захватчики активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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