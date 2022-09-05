ВСУ уничтожили склад вражеских боеприпасов и понтонную переправу — ОК

Сентябрь, 05 в 6:42

Нашей авиацией нанесен двадцать один удар по позициям врага, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам, как сообщили в ОК Юг.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Результаты боевого дня 4 сентября составляют потери вражеской армии в количестве 104 рашистов, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц Мста-С и Мста-Б, а также беспилотный разведчик Элерон-10.

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Уничтожен состав вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львово, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247 десантно-штурмового полка и 126 отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах соответственно.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море без изменения тактики действий, состава и задач продолжает угрожать нанесением ракетного удара из двух надводных ракетоносителей, суммарный залп из которых составляет 16 ракет типа Калибр.

Источник: ОК Південь