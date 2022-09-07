Этот Днепр уже полон трупов: оккупант рассказал жене о потерях на Херсонщине и ударах ВСУ
Военный РФ в очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказывает жене о потерях на Херсонском направлении и ударах ВСУ.
– Наш истребитель улетел, не вернулся. Наверное, сбили его. Два прилета было по наводке на мой телефон. Понтоном перевозили 12 машин, так всех разбросало. Этот Днепр уже полон трупов, – говорит захватчик.
Также сообщил, что их логистика на Херсонском направлении находится в плохом состоянии.
— Все мосты разбиты, мы здесь в полной передряге. Ребята паромами переправляются, – рассказал российский военный.
Кроме того, оккупант сообщает, как их разбили украинские военные.
— У нас уже здесь “300-е” есть. Обошли нас, рядом с нами еще пацаны стояли, из Белогорска, из 165-й бригады. Осколками за***ло третий раз, за**ись у нас… Под танк легли, в танк все попало. У пацанов там окопы, ничего не было, их там за***ло в руки, ноги, кому-то в спину, – говорит враг.