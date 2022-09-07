Этот Днепр уже полон трупов: оккупант рассказал жене о потерях на Херсонщине и ударах ВСУ

Сентябрь, 06 в 22:41

Военный РФ в очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказывает жене о потерях на Херсонском направлении и ударах ВСУ.

– Наш истребитель улетел, не вернулся. Наверное, сбили его. Два прилета было по наводке на мой телефон. Понтоном перевозили 12 машин, так всех разбросало. Этот Днепр уже полон трупов, – говорит захватчик.

Также сообщил, что их логистика на Херсонском направлении находится в плохом состоянии.

— Все мосты разбиты, мы здесь в полной передряге. Ребята паромами переправляются, – рассказал российский военный.

Кроме того, оккупант сообщает, как их разбили украинские военные.

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