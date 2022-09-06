Карта боевых действий на 06.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки украинские защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, Спартака и шахты Бутовка.
Карта боевых действий в Украине на 06.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
По военной и гражданской инфраструктуре из всего имеющегося вооружения в течение суток враг бил:
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- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич, Мирополье Сумской области);
- на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Великие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель);
- на Славянском направлении (вблизи Вернополья, Бражковки, Родного, Долины, Краснополья, Дмитровки, Богородичного, Донецкого и Славянска);
- на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное);
- на Бахмутском направлении (возле Раздоловки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Григорьевки, Веселой Долины, Отрадовки, Зайцево, Нью-Йорка, Юрьевки, Опытного, Веселого и Майорска);
- на Авдеевском направлении (в районах Авдеевки, Опытного, Першотравневого и Марьинки);
- на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Времьевка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка);
- на Запорожском направлении (возле Зеленого Поля, Времьевки, Ольговского, Полтавки, Зализничного, Червоного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья);
- на Южнобужском направлении (в районах Николаева, Новогригоровки, Яковлевки, Партизанского, Квитневого, Киселевки, Шевченковского, Терновых Подов, Правдиного, Любомировки, Степной Долины, Таврического, Мирного, Степного, Новоалександровки, Першотравневого, Ивановки, Кобзарцев, Ольгиного и Широкого).
Авиационные удары российские войска нанесли по районам населенных пунктов:
- Байрак и Асеевка Харьковской области;
- Пришиб, Времьевка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополье Донецкой области;
- Полтавка и Ольговское Запорожской области,
- Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области;
- Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.
Силы обороны в это время удерживают определенные рубежи и не дают врагу продвинуться вглубь территории Украины.
Потери РФ на 6 сентября 2022
- личного состава – около 50150 (+350),
- танков ‒ 2 077 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 4 484 (+25),
- артиллерийских систем – 1 179 (+22),
- реактивных систем залпового огня – 296 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 156,
- самолетов – 236,
- вертолетов – 207 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
- крылатых ракет – 209 (+4),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 305 (+19),
- специальной техники – 109 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 195-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.