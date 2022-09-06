Сентябрь, 06 в 15:12

За сутки украинские защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, Спартака и шахты Бутовка.

Карта боевых действий в Украине на 06.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

По военной и гражданской инфраструктуре из всего имеющегося вооружения в течение суток враг бил:

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на Северском направлении (в районах населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич, Мирополье Сумской области);

(в районах населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич, Мирополье Сумской области); на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Великие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель);

(в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Великие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель); на Славянском направлении (вблизи Вернополья, Бражковки, Родного, Долины, Краснополья, Дмитровки, Богородичного, Донецкого и Славянска);

(вблизи Вернополья, Бражковки, Родного, Долины, Краснополья, Дмитровки, Богородичного, Донецкого и Славянска); на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное);

(в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное); на Бахмутском направлении (возле Раздоловки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Григорьевки, Веселой Долины, Отрадовки, Зайцево, Нью-Йорка, Юрьевки, Опытного, Веселого и Майорска);

(возле Раздоловки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Григорьевки, Веселой Долины, Отрадовки, Зайцево, Нью-Йорка, Юрьевки, Опытного, Веселого и Майорска); на Авдеевском направлении (в районах Авдеевки, Опытного, Першотравневого и Марьинки);

(в районах Авдеевки, Опытного, Першотравневого и Марьинки); на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Времьевка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка);

(в районах населенных пунктов Времьевка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка); на Запорожском направлении (возле Зеленого Поля, Времьевки, Ольговского, Полтавки, Зализничного, Червоного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья);

(возле Зеленого Поля, Времьевки, Ольговского, Полтавки, Зализничного, Червоного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья); на Южнобужском направлении (в районах Николаева, Новогригоровки, Яковлевки, Партизанского, Квитневого, Киселевки, Шевченковского, Терновых Подов, Правдиного, Любомировки, Степной Долины, Таврического, Мирного, Степного, Новоалександровки, Першотравневого, Ивановки, Кобзарцев, Ольгиного и Широкого).

Авиационные удары российские войска нанесли по районам населенных пунктов:

Байрак и Асеевка Харьковской области;

Пришиб, Времьевка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополье Донецкой области;

Полтавка и Ольговское Запорожской области,

Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области;

Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

Силы обороны в это время удерживают определенные рубежи и не дают врагу продвинуться вглубь территории Украины.

Потери РФ на 6 сентября 2022

личного состава – около 50150 (+350),

танков ‒ 2 077 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 4 484 (+25),

артиллерийских систем – 1 179 (+22),

реактивных систем залпового огня – 296 (+2),

средств противовоздушной обороны – 156,

самолетов – 236,

вертолетов – 207 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 876 (+9),

крылатых ракет – 209 (+4),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 305 (+19),

специальной техники – 109 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.