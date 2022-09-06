МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам визита на ЗАЭС: основные выводы

Сентябрь, 06 в 17:46

В опубликованном докладе МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС говорится, что есть настоятельная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии.

Также отмечается, что необходима договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений.

Кроме того, отмечается, что обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС.

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Основные выводы:

Ситуация беспрецедентна. Это первый случай военного конфликта на объектах ядерной энергетики. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами.

Жизненно важно, чтобы было установлено постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС. Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации.

Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических убытков объектам станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала.

МАГАТЭ имеет конкретный и подробный технический план по оказанию помощи в области охраны и безопасности. В частности, началась поставка оборудования на Запорожскую АЭС.

Для предотвращения аварии нужно принять такие меры, как немедленное установление зоны ядерной безопасности. МАГАТЭ готово начать консультации по срочному созданию соответствующей зоны.

Фото: Rafael MarianoGrossi