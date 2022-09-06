МАГАТЭ подтвердило размещение Россией военной техники на ЗАЭС

Сентябрь, 06 в 18:54

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС, где, в частности, подтвердило наличие на станции российской военной техники.

В частности, РФ разместила “военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2”.

В отчете специалисты организации призывают вывезти с территории ЗАЭС “все транспортные средства, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования”, а также требуют создать надлежащие рабочие условия для персонала.

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Кроме того, представители МАГАТЭ зафиксировали присутствие экспертной группы Росатома, которая, по словам российской стороны, “дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС”.

– МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала Росатома может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений, – говорится в отчете.

Также отмечается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказывает негативное влияние на украинский персонал станции, который находится в “чрезвычайно стрессовых условиях”.

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание дальнейшего повреждения, для чего требуется “согласие всех соответствующих сторон”.

Фото: МАГАТЭ