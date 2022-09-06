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Факты / Украина

Новым главой Фонда госимущества Украины может стать нардеп Умеров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Новым главой Фонда госимущества Украины может стать нардеп Умеров

Новым главой Фонда государственного имущества Украины может стать народный депутат из фракции Голос Рустем Умеров.

— Новым главой Фонда государственного имущества Украины станет Рустем Умеров – народный депутат Голоса и член украинской делегации на переговорах с Россией. Конечно, Голос будет поддерживать это решение, – сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, голосование в парламенте за соответствующее решение пройдет очень скоро.

Напомним, Верховная Рада 17 февраля 2022 уволила Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда госимущества Украины. После этого фонд не имел полноценного руководителя.

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А 26 июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.

Источник: Ярослав Железняк

Фото: Рустем Умеров

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