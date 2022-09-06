Новым главой Фонда госимущества Украины может стать нардеп Умеров

Сентябрь, 06 в 19:10

Новым главой Фонда государственного имущества Украины может стать народный депутат из фракции Голос Рустем Умеров.

— Новым главой Фонда государственного имущества Украины станет Рустем Умеров – народный депутат Голоса и член украинской делегации на переговорах с Россией. Конечно, Голос будет поддерживать это решение, – сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, голосование в парламенте за соответствующее решение пройдет очень скоро.

Напомним, Верховная Рада 17 февраля 2022 уволила Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда госимущества Украины. После этого фонд не имел полноценного руководителя.

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А 26 июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.

Источник: Ярослав Железняк

Фото: Рустем Умеров