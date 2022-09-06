Россия может привлечь к войне в Украине армию КНДР — Ходжес

Сентябрь, 06 в 19:52

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что на фоне больших потерь в Украине Россия может привлечь к участию в войне армию КНДР.

Об этом он сказал, комментируя попытки кремлевского режима добиться хоть какой-то помощи от стран-изгоев вроде Северной Кореи и Ирана.

— Что касается северокорейских солдат, которые могут воевать за Россию, я все же следил бы за этими новостями. СССР долгое время использовал в своих целях труд северокорейских рабочих. Северокорейские солдаты точно обойдутся России дешевле, чем подразделения Вагнера или Лиги (неофициальные российские ЧВК), и это сильный экономический аргумент для РФ, — заявил Ходжес.

По его мнению, использование армии КНДР в войне против Украины “вполне реально”, однако, как именно такая операция может быть реализована, ему “вообразить сложно”.

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– В военной науке есть понятие горизонтальной эскалации конфликта, и действительно, Северная Корея имеет от 50 до 100 тыс. обученных солдат, которые могут быть каким-то образом использованы Россией в войне с Украиной. Здесь, я думаю, уже сегодня нужно говорить с Южной Кореей о ее возможностях усилить давление на Северную Корею, — добавил он.

Источник: НВ