Жесткая политика в отношении РФ продолжится: Кулеба об избрании премьер-министра Британии Лиз Трасс

Сентябрь, 06 в 20:44

Избрание премьер-министром Британии Лиз Трасс хороший сигнал для Украины, так как это означает, что жесткая политика Великобритании в отношении РФ будет продолжена.

Об этом в эфире Единых новостей заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Это (избрание премьер-министром Британии Лиз Трасс, — Ред.) означает продолжение политики Бориса Джонсона, потому что Лиз Трасс, как министр Британии, была верным союзником Джонсона и в украинском вопросе занимала жесткую, проевропейскую позицию. Это означает продолжение политики жесткой и всеобъемлющей поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии, — сказал он.

Также Кулеба отметил, что Лиз Трасс приятный в общении человек, но имеет жесткость в принятии решений и их имплементации.

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— Она действительно жесткая во время принятия решений и в их имплементации. В этом плане она является образцом высокой организации и эффективности. Стоит ей принять какое-то решение, даже если оно чрезвычайно жесткое, она обеспечит его исполнение, — пояснил он.

Кроме того, глава МИД заявил, что в скором времени состоится телефонный разговор Лиз Трасс и президента Украины Владимира Зеленского, а также визит нового министра в Киев.

Напомним, что сегодня, 6 сентября, новая премьер-министр Британии Лиз Трасс распределит кресла в своем правительстве.