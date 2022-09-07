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Факты / Украина

Карта боевых действий на 07.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на 196-е сутки полномасштабной войны успешно отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

Карта боевых действий в Украине на 07.09.2022

Карта бойових дій України 6 серпня 2022

ISW

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии россияне на протяжении суток били по военной и гражданской инфраструктуре:

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  • на Северском направлении (в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запселье, Мануховка и Стукаловка Сумской области);
  • на Харьковском направлении (возле Прудянки, Черноглазовки, Мироновки, Великих Проходов, Русской и Черкасской Лозовой, Русских и Черкасских Тишек);
  • на Славянском направлении (близ Славянска, Великой Камышевахи, Долины, Краснополья, Дмитровки и Долгенького);
  • на Краматорском направлении (в районах Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки);
  • на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка);
  • на Авдеевском направлении (в районах Авдеевки, Опытного, Водяного, Тоненького и Першотравневого);
  • на Новопавловском направлении (в районах Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времьевки);
  • на Запорожском направлении (возле Новоандреевки, Малых Щербаков, Малой Токмачки, Щербаков, Белогорья, Новополя, Вольного Поля и Шевченко);
  • на Южнобужском направлении (вдоль всей линии столкновения).

Авиация Сил обороны для поддержки действий наземных группировок за прошедшие сутки нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники РФ.

Потери РФ на 7 сентября 2022 года

  • личного состава – около 50 610 (+460),
  • танков ‒ 2097 (+20),
  • боевых бронированных машин – 4 520 (+36),
  • артиллерийских систем – 1 194 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 300 (+4),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 156,
  • самолетов – 237 (+1),
  • вертолетов – 208 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 214 (+5),
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 320 (+15),
  • специальной техники – 109.

Полномасштабная война в Украине длится уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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