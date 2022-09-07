Карта боевых действий на 07.09.2022 – ситуация на фронте
Украинские защитники на 196-е сутки полномасштабной войны успешно отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.
Карта боевых действий в Украине на 07.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии россияне на протяжении суток били по военной и гражданской инфраструктуре:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запселье, Мануховка и Стукаловка Сумской области);
- на Харьковском направлении (возле Прудянки, Черноглазовки, Мироновки, Великих Проходов, Русской и Черкасской Лозовой, Русских и Черкасских Тишек);
- на Славянском направлении (близ Славянска, Великой Камышевахи, Долины, Краснополья, Дмитровки и Долгенького);
- на Краматорском направлении (в районах Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки);
- на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка);
- на Авдеевском направлении (в районах Авдеевки, Опытного, Водяного, Тоненького и Першотравневого);
- на Новопавловском направлении (в районах Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времьевки);
- на Запорожском направлении (возле Новоандреевки, Малых Щербаков, Малой Токмачки, Щербаков, Белогорья, Новополя, Вольного Поля и Шевченко);
- на Южнобужском направлении (вдоль всей линии столкновения).
Авиация Сил обороны для поддержки действий наземных группировок за прошедшие сутки нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники РФ.
Потери РФ на 7 сентября 2022 года
- личного состава – около 50 610 (+460),
- танков ‒ 2097 (+20),
- боевых бронированных машин – 4 520 (+36),
- артиллерийских систем – 1 194 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 300 (+4),
- средств противовоздушной обороны ‒ 156,
- самолетов – 237 (+1),
- вертолетов – 208 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
- крылатых ракет ‒ 214 (+5),
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 320 (+15),
- специальной техники – 109.
Полномасштабная война в Украине длится уже 196-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.