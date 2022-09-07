Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты снова изменили дату проведения псевдореферендума и выбрали символический день

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Оккупанты снова изменили дату проведения псевдореферендума и выбрали символический день
Фото: Depositphotos

Оккупанты вновь перенесли дату псевдореферендума — теперь они хотят провести его 4 ноября.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Как мы уже неоднократно говорили, самая большая организационная проблема россиян – разница между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Видимо, сегодня топ-российская политическая мразота озвучила единство даты и подхода. Один день 4 ноября, — написал на своей официальной странице в Telegram советник мэра.

Также он добавил, что захватчики не обошлись без символизма при выборе даты.

Сейчас смотрят

— Несложно просчитать, что по плану, датой решения самой Россией должно быть символическое 7 ноября (день большевистского переворота, если кто забыл). Некое восстановление СССР. Что здесь добавить. Это не первая. Но точно не последняя озвученная дата, – резюмирует Андрющенко.

Читайте
Поддержки нет: оккупанты паникуют из-за требований РФ к подготовке "референдума" на Херсонщине

Источник: Петр Андрющенко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка