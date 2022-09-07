Оккупанты снова изменили дату проведения псевдореферендума и выбрали символический день

Сентябрь, 07 в 18:33

Оккупанты вновь перенесли дату псевдореферендума — теперь они хотят провести его 4 ноября.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Как мы уже неоднократно говорили, самая большая организационная проблема россиян – разница между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Видимо, сегодня топ-российская политическая мразота озвучила единство даты и подхода. Один день 4 ноября, — написал на своей официальной странице в Telegram советник мэра.

Также он добавил, что захватчики не обошлись без символизма при выборе даты.

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— Несложно просчитать, что по плану, датой решения самой Россией должно быть символическое 7 ноября (день большевистского переворота, если кто забыл). Некое восстановление СССР. Что здесь добавить. Это не первая. Но точно не последняя озвученная дата, – резюмирует Андрющенко.

Источник: Петр Андрющенко