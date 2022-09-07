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Факты / Украина

Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный Минску — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
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Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный Минску — ISW
Фото: Depositphotos

Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

Об этом сообщили в Институте изучения войны ISW.

Как отмечают аналитики ISW, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

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ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, созданные им на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, которая бы подрывала суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска.

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Источник: ISW

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