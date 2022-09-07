Сентябрь, 07 в 12:11

Новым главой Фонда государственного имущества назначили народного депутата от Голоса Рустема Умерова.

За соответствующее решение во время заседания Верховной Рады проголосовали 282 нардепа.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что сразу после назначения Рустем Умеров сложил полномочия народного избранника.

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В 2019 году Умеров был избран народным депутатом IX созыва Верховной Рады от партии Голос, после чего вошел в состав одноименной фракции.

Также он является секретарем парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и сопредседателем депутатского объединения Крымская платформа.

После начала полномасштабного российского вторжения Рустам Умеров вошел в состав украинской делегации для переговоров с представителями РФ.

С 19 июля он возглавляет временную следственную комиссию для контроля использования помощи Украине.

В августе 2021 года указом президента Владимира Зеленского Рустем Умеров был награжден орденом За заслуги ІІІ степени.

Фото: Рустем Умеров