В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, где шла подготовка к псевдореферендуму

Сентябрь, 07 в 23:28

Взрывы, которые раздавались в оккупированном Мелитополе Запорожской области, являются следствием подрыва штаба Единой России. Там проходила подготовка к псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

— Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб Единой России в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты, – написал на своей официальной странице в Telegram Федоров.

К слову, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты снова перенесли дату псевдореферендума – теперь они хотят провести его 4 ноября.

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Источник: Иван Федоров