В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, где шла подготовка к псевдореферендуму
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Взрывы, которые раздавались в оккупированном Мелитополе Запорожской области, являются следствием подрыва штаба Единой России. Там проходила подготовка к псевдореферендуму.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
— Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб Единой России в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты, – написал на своей официальной странице в Telegram Федоров.
К слову, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты снова перенесли дату псевдореферендума – теперь они хотят провести его 4 ноября.
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Источник: Иван Федоров