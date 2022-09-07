Украина получила преимущество над РФ в киберпространстве при поддержке партнеров – WSJ

Сентябрь, 07 в 8:51

С тех пор, как в феврале началась война, киберзащита Украины, созданная с помощью западных стран, вероятно, ослабила хакерское преимущество РФ. Это сработало благодаря расширению международного сотрудничества в киберпространстве между союзниками Киева. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских и европейских официальных лиц.

В то время как борьба за территорию была ожесточенной, а российские обстрелы равняли с землей украинские города, Украина в значительной степени избежала крупномасштабных кибератак, подобных тем, которые Москва ранее развязывала.

Представители западной разведки и аналитики по безопасности говорят, что воздействие российских хакеров во время войны было ограничено целым рядом факторов. Многие указывают на усилия США по обмену разведывательными данными, обучению украинских специалистов по кибербезопасности, обеспечению пуленепробиваемой сетевой защиты Украины и укреплению критически важной инфраструктуры против кибератак.