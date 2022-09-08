Сентябрь, 08 в 15:59

Волынская таможня парализована уже третий день. Движение транспорта заблокировано с обеих сторон из-за забастовки польских перевозчиков, которые уже третий день блокируют движение возле польской границы.

Оба пункта пропуска и Ягодин и Дорогуск пустые, ведь машины не могут ни заехать в Польшу, ни въехать в Украину.

Забастовщики пропускают всего несколько автомобилей в сутки, движение разрешили только пассажирским автобусам. Между тем с обеих сторон границы выстроились длинные очереди.

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Сейчас перед пунктом пропуска Ягодин стоит 2 800 грузовиков, очередь протянулась более полусотни километров. И совсем не двигается.

Таможня парализована: на границе с Польшей в очереди стоят 2800 фур / 5 фотографий

Торговля с Европой фактически остановилась, а это имеет негативные последствия для нашей экономики, которой сейчас нужна большая поддержка.

Польские же перевозчики пока на компромисс не идут — требуют, чтобы их грузовики, которые возвращаются из Украины пустыми, ехали без очереди, и не теряли время.