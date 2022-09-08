Сентябрь, 08 в 0:15

Российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Один удар пришелся по Салтовскому району, второй по Холодногорскому.

Об этом сообщил мєр города Игорь Терехов.

– В первом случае — предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.В Холодногорском районе — попадание по одному из предприятий Харькова, — сообщил он.

В Салтовском районе в месте попадания ракеты сильный пожар.

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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Харьков постоянно находится под обстрелами оккупантов. Так, ночью и утром 7 сентября в Харькове раздались взрывы. Одна из ракет попала в двухэтажное здание Немышлянского района. Загорелась находившаяся рядом автомойка. Подверглись разрушениям кафе, магазины, автомобили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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