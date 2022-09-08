Сентябрь, 08 в 10:10

Российские оккупанты утром 8 сентября снова обстреляли Харьков.

Обновлено в 10:33. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что под вражеским огнем Индустриальный район.

Зафиксировали два “прилета”. Один в административное здание. По второму информация уточняется. Также пока нет информации о пострадавших.

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Ранее он отметил, что россияне нанесли удары по Немышлянскому району по реактивной системе залпового огня.

– О пострадавших и разрушении информация уточняется, – добавил Терехов.

О взрыве местные жители сообщили около 10:04. После этого в городе и области сразу была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что в ночь на 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Ракета попала в административное здание одного из предприятий, что привело к его полному уничтожению.

В Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Харьковская областная прокуратура