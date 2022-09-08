Сентябрь, 08 в 18:34

Спустя неделю после начала нового контрнаступления Вооруженные силы Украины добиваются успехов на Юге. У Украины цель — к концу года вернуть Херсон и Херсонскую область.

Об этом сообщает телеканал CNN.

На прошлой неделе украинцы провели самые масштабные наземные атаки после непрерывных атак на командные пункты, склады боеприпасов оккупантов. Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков и видео с мест.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, ВСУ добились определенного успеха в нападении на российские линии снабжения с намерением отрезать и изолировать российские войска, дислоцированные в настоящее время к западу от реки Днепр.

По словам представителя Пентагона, генерала Пэта Райдера, украинцам удалось продвинуться вперед и вернуть под контроль Украины несколько сел. При этом Райдер сказал, что США наблюдали “некоторую наступательную активность России вблизи Бахмута”.

По словам украинских официальных лиц, цель — вернуть под свой контроль как минимум всю территорию к северу или западу от Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку, а также канал, который снабжает Крым водой.

В то же время ВСУ активизировались на Востоке Украины, чтобы помешать армии РФ перебросить силы на юг.

Нынешнее наступление на юге носит широкомасштабный характер — простирается более чем на 160 км — для того, чтобы помешать российским подразделениям сконцентрироваться на одной точке. Кроме того, участились диверсионные операции и нападения на пророссийских чиновников на оккупированных территориях.

Военный аналитик, отставной американский генерал Джеймс Маркс заявил, что Вооруженные силы Украины последние недели имеют значительные тактические успехи на южном фронте.

— На конкретно этой территории у украинцев очень хорошее положение как раз на север от Херсона. У них есть возможность прорываться на Восток. Украинцы добиваются больших успехов, чтобы отбросить россиян, — заявил генерал.

Официальные лица США признают, что цель Украины по возвращению Херсона к концу 2022 года амбициозна, но остается достижимой, если ВСУ продолжат добиваться прогресса в своих текущих операциях.

Ожидается, что нынешнее украинское наступление затянется до весны, а некоторые атаки предназначены для подготовки поля боя к запланированным наступлениям в течение следующих нескольких месяцев.

В преддверии нынешнего украинского контрнаступления США призвали Киев ограничить операцию как по целям, так и по географии, чтобы избежать увязания на нескольких фронтах.

Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свои атаки на Юге, в Херсонской области.