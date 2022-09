Честь королеве: украинские артиллеристы почтили память Елизаветы II

Украинские военные отдали дань памяти покойной королеве Великобритании Елизавете II на снарядах, предназначенных для российских военных целей.

На снимках боеприпасов, построенных в ряды, готовых к запуску в направлении захватчиков Путина, содержались сообщения на английском и украинском языках.

На другом фото было больше таких же боеприпасов, но на этот раз сообщения написаны на украинском языке.

На одном снаряде написано: Честь королеве, а на другой просто: Елизавете.

Изображение опубликовал в Twitter пользователь, назвавшийся украинским артиллеристом десантно-штурмовой бригады Киева.

Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF

— Відбій пожизненной тривоги (@denintern) September 9, 2022