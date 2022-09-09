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Факты / Україна

Честь королеве: украинские артиллеристы почтили память Елизаветы II

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ракети в память про королеву Єлизавету II

Украинские военные отдали дань памяти покойной королеве Великобритании Елизавете II на снарядах, предназначенных для российских военных целей.

На снимках боеприпасов, построенных в ряды, готовых к запуску в направлении захватчиков Путина, содержались сообщения на английском и украинском языках.

  • R.I.P. Королева Елизавета II, — написано на одном снаряде;
  • Сохраняйте спокойствие и продолжайте, — отмечено на другом, что является цитатой известного мотивационного плаката, созданного в 1939 году, во время подготовки ко Второй мировой войне.

На другом фото было больше таких же боеприпасов, но на этот раз сообщения написаны на украинском языке.

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На одном снаряде написано: Честь королеве, а на другой просто: Елизавете.

Ракети в память про королеву Єлизавету II

Фото: Twitter/Отбой пожизненной тревоги

Изображение опубликовал в Twitter пользователь, назвавшийся украинским артиллеристом десантно-штурмовой бригады Киева.

— Украинские артиллеристы с благодарностью чествуют знаменитого лидера великого народа.

Автор снимков отметил, что это снаряды для гаубиц, полученных Украиной исключительно благодаря Великобритании.

Елизавета II была монархом, который дольше всех правил в истории Британии. Королева Британии скончалась в возрасте 96 лет.

Букингемский дворец объявил о ее смерти в четверг в кратком заявлении. Из-за смерти королевы в Британии объявлен 10-дневный национальный траур.

Фото: Twitter/Отбой пожизненной тревоги

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