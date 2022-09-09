Честь королеве: украинские артиллеристы почтили память Елизаветы II
Украинские военные отдали дань памяти покойной королеве Великобритании Елизавете II на снарядах, предназначенных для российских военных целей.
На снимках боеприпасов, построенных в ряды, готовых к запуску в направлении захватчиков Путина, содержались сообщения на английском и украинском языках.
- R.I.P. Королева Елизавета II, — написано на одном снаряде;
- Сохраняйте спокойствие и продолжайте, — отмечено на другом, что является цитатой известного мотивационного плаката, созданного в 1939 году, во время подготовки ко Второй мировой войне.
На другом фото было больше таких же боеприпасов, но на этот раз сообщения написаны на украинском языке.
На одном снаряде написано: Честь королеве, а на другой просто: Елизавете.
Изображение опубликовал в Twitter пользователь, назвавшийся украинским артиллеристом десантно-штурмовой бригады Киева.
— Украинские артиллеристы с благодарностью чествуют знаменитого лидера великого народа.
Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF
— Відбій пожизненной тривоги (@denintern) September 9, 2022
Автор снимков отметил, что это снаряды для гаубиц, полученных Украиной исключительно благодаря Великобритании.
Елизавета II была монархом, который дольше всех правил в истории Британии. Королева Британии скончалась в возрасте 96 лет.
Букингемский дворец объявил о ее смерти в четверг в кратком заявлении. Из-за смерти королевы в Британии объявлен 10-дневный национальный траур.