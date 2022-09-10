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Факты / Україна

Это провал. Директор ЦРУ оценил результаты армии Путина на войне

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Война, которую развязал президент РФ Владимир Путин, показала слабость российских Вооруженных сил.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

По его словам, невозможно рассматривать историю войны Путина “как что-то другое, кроме провала”.

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– Мало того, что была выявлена слабость российских Вооруженных сил, в результате этого вторжения будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян. Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного времени, – сказал он.

Также директор ЦРУ отметил контрнаступление украинских военных на юге и в Харькове.

– В северо-восточной части Украины я не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас, – добавил Бернс.

Отметим, что за последнюю неделю ВСУ отвоевали более 1 тыс. кв. км территории, что практически равно размеру Нью-Йорка, вместе с акваторией и десятками населенных пунктов.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Newsweek
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