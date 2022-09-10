Это провал. Директор ЦРУ оценил результаты армии Путина на войне
Война, которую развязал президент РФ Владимир Путин, показала слабость российских Вооруженных сил.
Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.
По его словам, невозможно рассматривать историю войны Путина “как что-то другое, кроме провала”.
– Мало того, что была выявлена слабость российских Вооруженных сил, в результате этого вторжения будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян. Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного времени, – сказал он.
Также директор ЦРУ отметил контрнаступление украинских военных на юге и в Харькове.
– В северо-восточной части Украины я не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас, – добавил Бернс.
Отметим, что за последнюю неделю ВСУ отвоевали более 1 тыс. кв. км территории, что практически равно размеру Нью-Йорка, вместе с акваторией и десятками населенных пунктов.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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