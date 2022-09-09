Гражданские как “живой щит”: на Херсонщине оккупанты закрыли поселок из-за наступления ВСУ
В Херсонской области оккупанты из-за контрнаступления украинских защитников закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как “живым щитом”.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
– В связи с наступлением наших войск, в отдельных районах Херсонской области подразделения ВС РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей, – отметили в Генштабе.
По имеющейся информации, в населенном пункте Великая Александровка россияне используют местное население в качестве живого щита. Поселок закрыт на въезд и выезд.
Напомним, что в Генштабе также заявили о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Военные уже продвинулись почти на 50 км за три дня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.
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Фото: wikimapia.org