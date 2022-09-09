Сентябрь, 09 в 7:49

В Херсонской области оккупанты из-за контрнаступления украинских защитников закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как “живым щитом”.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– В связи с наступлением наших войск, в отдельных районах Херсонской области подразделения ВС РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей, – отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, в населенном пункте Великая Александровка россияне используют местное население в качестве живого щита. Поселок закрыт на въезд и выезд.

Сейчас смотрят

Напомним, что в Генштабе также заявили о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Военные уже продвинулись почти на 50 км за три дня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: wikimapia.org