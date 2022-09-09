Сентябрь, 09 в 9:55

На Харьковщине Вооруженные силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за три дня. Они отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.

Карта боевых действий в Украине на 09.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос “освобождения захваченных территорий”.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась.

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Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты в течение суток били по военной и гражданской инфраструктуре:

на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка);

(в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка); на Славянском направлении (возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского);

(возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского); на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка);

(в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка); на Бахмутском направлении (возле Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого);

(возле Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого); на Авдеевском направлении (в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного);

(в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного); на Новопавловском направлении (возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского);

(возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского); на Запорожском направлении (в районах населенных пунктов Новополь, Времевка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов);

(в районах населенных пунктов Новополь, Времевка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов); на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое).

За минувшие сутки авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поразив два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три зенитных ракетных комплекса и четыре беспилотника врага.

В Генштабе также сообщали, что в Херсонской области оккупанты из-за контрнаступления украинских защитников закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как “живым щитом”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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