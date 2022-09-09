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Факты / Україна

Карта боевых действий на 09.09.2022 – ситуация на фронте

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине Вооруженные силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за три дня. Они отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.

Карта боевых действий в Украине на 09.09.2022

Фото: ISW

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос “освобождения захваченных территорий”.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась.

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Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты в течение суток били по военной и гражданской инфраструктуре:

  • на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка);
  • на Славянском направлении (возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского);
  • на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка);
  • на Бахмутском направлении (возле Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого);
  • на Авдеевском направлении (в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного);
  • на Новопавловском направлении (возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского);
  • на Запорожском направлении (в районах населенных пунктов Новополь, Времевка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов);
  • на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое).

За минувшие сутки авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поразив два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три зенитных ракетных комплекса и четыре беспилотника врага.

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Ведут успешное контрнаступление: на Харьковщине ВСУ продвинулись на 50 км за три дня

В Генштабе также сообщали, что в Херсонской области оккупанты из-за контрнаступления украинских защитников закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как “живым щитом”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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