Карта боевых действий на 09.09.2022 – ситуация на фронте
На Харьковщине Вооруженные силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за три дня. Они отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.
Карта боевых действий в Украине на 09.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос “освобождения захваченных территорий”.
На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась.
Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты в течение суток били по военной и гражданской инфраструктуре:
- на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка);
- на Славянском направлении (возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского);
- на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка);
- на Бахмутском направлении (возле Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого);
- на Авдеевском направлении (в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного);
- на Новопавловском направлении (возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского);
- на Запорожском направлении (в районах населенных пунктов Новополь, Времевка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов);
- на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое).
За минувшие сутки авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поразив два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три зенитных ракетных комплекса и четыре беспилотника врага.
В Генштабе также сообщали, что в Херсонской области оккупанты из-за контрнаступления украинских защитников закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как “живым щитом”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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