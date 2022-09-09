На Харьковщине разрушено более 2,9 тыс. многоэтажек и 4,8 тыс. частных домов — ОП
В Харьковской области в результате постоянных российских обстрелов разрушены 2 927 многоэтажек и 4 850 частных домов.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также он заявил, что в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области в максимально короткие сроки возобновят работу критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо-, водоснабжения.
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Сегодня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы в максимально короткие сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, — отметил он.
Кирилл Тимошенко также добавил, что в рамках своей недавней поездки посетил деоккупированный поселок Рогань в Харьковской области, где в свои дома уже вернулись более 80% жителей.
Сейчас там работают над тем, чтобы восстановить критическую инфраструктуру, поврежденную российскими военными.
В целом, по словам Тимошенко, по состоянию на сегодняшний день разрушены:
- Запорожская область – 213 многоэтажек, 1 601 частный дом;
- Николаевская область — 835 многоэтажек, 4 047 частных домов.
Напомним, 8 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.
По его словам, украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.