На Харьковщине разрушено более 2,9 тыс. многоэтажек и 4,8 тыс. частных домов — ОП

Сентябрь, 09 в 14:32

В Харьковской области в результате постоянных российских обстрелов разрушены 2 927 многоэтажек и 4 850 частных домов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также он заявил, что в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Харьковской области в максимально короткие сроки возобновят работу критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо-, водоснабжения.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Сегодня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы в максимально короткие сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, — отметил он.

Кирилл Тимошенко также добавил, что в рамках своей недавней поездки посетил деоккупированный поселок Рогань в Харьковской области, где в свои дома уже вернулись более 80% жителей.

Сейчас там работают над тем, чтобы восстановить критическую инфраструктуру, поврежденную российскими военными.

В целом, по словам Тимошенко, по состоянию на сегодняшний день разрушены:

Запорожская область – 213 многоэтажек, 1 601 частный дом;

Николаевская область — 835 многоэтажек, 4 047 частных домов.

Напомним, 8 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

По его словам, украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.