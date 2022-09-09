Нафтогаз начал новый арбитраж против Газпрома

Сентябрь, 09 в 18:16

НАК Нафтогаз подала прошение об арбитраже против Газпрома в Международный арбитражный суд.

Как сообщила пресс-служба, местом проведения арбитража станет Цюрих (Швейцария).

Нафтогаз требует от российского Газпрома средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

Сейчас смотрят

– Мы заставим Газпром заплатить. Нафтогаз также оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над Газпромом в арбитраже, – заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Сумма иска не разглашается.

— Поскольку транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях “качай или платы”, а россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, мы требуем от Газпрома рассчитаться в полном объеме. Как это определяет контракт, – добавил Витренко.