Наибольшие на Харьковском и Донецком направлениях: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 51 900 российских оккупантов.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 650 военных РФ, 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, сбили один вертолет и четыре беспилотника.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 2 122 (+10);
- боевые бронированные машины – 4 575 (+18);
- артиллерийские системы – 1237 (+11);
- РСЗО – 306 (+1);
- средства ПВО – 159;
- самолеты – 239;
- вертолеты – 211 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4);
- крылатые ракеты – 214;
- корабли /катера ‒ 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3399 (+55);
- специальная техника – 114 (+4).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.