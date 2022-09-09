Сентябрь, 09 в 9:29

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 51 900 российских оккупантов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 650 военных РФ, 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, сбили один вертолет и четыре беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 2 122 (+10);

боевые бронированные машины – 4 575 (+18);

артиллерийские системы – 1237 (+11);

РСЗО – 306 (+1);

средства ПВО – 159;

самолеты – 239;

вертолеты – 211 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4);

крылатые ракеты – 214;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3399 (+55);

специальная техника – 114 (+4).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.