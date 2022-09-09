Сентябрь, 09 в 12:31

В пятницу, 9 сентября, на территории Киевской области могут раздаваться взрывы. Однако они не связаны с обстрелами войск РФ.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации, сегодня происходит утилизация вражеских боеприпасов и мин.

Работы, в частности, производятся в Вышгородском районе. Поэтому жители области могут слышать звуки взрывов.

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– Сегодня, 9 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов. В связи с этим в общинах области, возможно, слышны взрывы, — отмечается в сообщении.

В ОВА призвали граждан не волноваться, сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Как уточнили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, разминирование будет происходить в освобожденных населенных пунктах и на территориях Макаровской и Бучанской общин.

В частности, будет очищен лес в Бучанской общине, вблизи сел Мироцкое и Блиставица, а в Макаровской общине – сельскохозяйственные угодья. Кроме того, разминирование пройдет на землях Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Также состоится очистка от взрывоопасных предметов полей, дорог, водных объектов в регионе. Разминирование будет происходить в Немишаевской территориальной общине, в районе Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и т.д.

Накануне подразделения ГСЧС обследовали более 71 га территории в Киевской области и обезвредили 365 взрывоопасных предметов.

В августе стало известно, что США выделят $89 млн помощи Украине для разминирования территорий.

Кроме того, Евросоюз в рамках новой миссии может предложить Вооруженным силам Украины подготовку специалистов по разминированию.

Источник: Киевская ОВА, ГУ ГСЧС Украины в Киевской области