Оккупанты уже неделю не пропускают гуманитарные грузы в Энергодар – мэр

Сентябрь, 09 в 18:21

Энергодар на грани гуманитарной катастрофы из-за невозможности завезти лекарства и продукты. Жителей призывают эвакуироваться, поскольку захватившие город и ЗАЭС оккупанты продолжают обстреливать мирное население и саму станцию.

О ситуации в городе в эфире телемарафона рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

– Оккупанты уже неделю не пропускают гуманитарные грузы. То есть ситуация очень сложная. Усиливается она постоянными обстрелами. Люди максимально пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию, – рассказал он.

По его словам, примерно половина населения города уехала в Запорожье. В день эвакуируются до тысячи энергодарцев.

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Фото: Дмитро Орлов