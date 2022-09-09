Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты уже неделю не пропускают гуманитарные грузы в Энергодар – мэр

Валентина Летяк, редактор ленты
Оккупанты уже неделю не пропускают гуманитарные грузы в Энергодар – мэр

Энергодар на грани гуманитарной катастрофы из-за невозможности завезти лекарства и продукты. Жителей призывают эвакуироваться, поскольку захватившие город и ЗАЭС оккупанты продолжают обстреливать мирное население и саму станцию.

О ситуации в городе в эфире телемарафона рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

– Оккупанты уже неделю не пропускают гуманитарные грузы. То есть ситуация очень сложная. Усиливается она постоянными обстрелами. Люди максимально пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию, – рассказал он.

По его словам, примерно половина населения города уехала в Запорожье. В день эвакуируются до тысячи энергодарцев.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Дмитро Орлов

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка