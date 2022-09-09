Сентябрь, 09 в 9:10

Украинские защитники уже добились значительных успехов и продолжают контрнаступление на Харьковском направлении, где освобождены 20 населенных пунктов.

В течение следующих 72 часов ВСУ могут освободить еще и Купянск, который является важным логистическим узлом оккупантов. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Они предполагают, что наши войска, вероятно, продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска.

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– Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 км от основного тылового узла России в Купянске. Они, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи с Изюмом, — отметили в ISW.

Эксперты добавили, что относительно большая скорость продвижения украинских сил и их близость к Купянску вызывают панику в российских тылах.

Кроме того, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль шоссе E40.

Аналитики говорят, что ВСУ, вероятно, освободили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях возле Грушевки.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области продвинулись почти на 50 км за три дня. Они успешно отбили наступления противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.

Источник:ISW