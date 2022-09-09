Сентябрь, 09 в 8:41

Россия никак не отвечает на “хлопок” в Крыму, поскольку для этого нужно признать, что все это происходит благодаря Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что такое признание может означать поражение для президента РФ Владимира Путина.

— Он же говорил, что Крым — это “святыня”, это скрепы. Разве может Украина обстреливать “святыню”? Российское общество такого признания не поймет. Это значит, что Путин официально признал бы, что не может защитить “святыню”? Для Путина это будет политической катастрофой, – добавил эксперт.

Также Олег Жданов объяснил, будут ли умалчивать в России факт, когда Украина пойдет освобождать Крым.

Сейчас смотрят

— Честно говоря, не знаю. Дело в том, что Путин загнал себя в тупик, поскольку сегодня в России правит не он, а идеология, которую он творил 20 лет. Путин даже мобилизацию в своей стране объявить не может, потому что российское общество считает российскую армию самой сильной в мире, — подчеркнул он.

По словам Жданова, в России не знают, как объяснить обществу, что нужно идти в военкомат. Потому Путин и не может признать, что Украина может уничтожать военные цели в Крыму.

Источник: Факты