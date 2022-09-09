ВСУ отбили атаки оккупантов около 10 населенных пунктов в Донецкой области — Генштаб
Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 сентября 18:00.
— Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники противника.
— Под огневое поражение попали 3 пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются, – добавили в Генштабе.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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