Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ уничтожили “элитный” 237 десантно-штурмовой полк РФ — ГУР

Валентина Чорна, редактор ленты
російська армія
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины ликвидировали 237 гвардейский десантно-штурмовой полк Российской Федерации, который дислоцировался в Пскове.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

– 237 гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Известно, что десантники из этого подразделения весной совершали зверства в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Сейчас смотрят

Также в разведке отметили, что из-за контрнаступления ВСУ оккупанты убегают из Украины на краденых велосипедах или мотороллерах, многие военные идут пешком.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Еще есть прилеты, нет света, газа и воды: и. о. городского головы Балаклеи о ситуации после освобождения

Источник: ГУР
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка