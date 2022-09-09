Сентябрь, 09 в 20:07

Вооруженные силы Украины ликвидировали 237 гвардейский десантно-штурмовой полк Российской Федерации, который дислоцировался в Пскове.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

– 237 гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Известно, что десантники из этого подразделения весной совершали зверства в Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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Также в разведке отметили, что из-за контрнаступления ВСУ оккупанты убегают из Украины на краденых велосипедах или мотороллерах, многие военные идут пешком.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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