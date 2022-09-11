Белый флаг и оружие на земле: инструкция для военных РФ, как правильно сдаться в плен
Успешное контрнаступление ВСУ вынуждает российских военных массово убегать из Украины и искать способы для сохранения своей жизни.
Украина уважает международное право, поэтому в оккупантов есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по номеру: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.
Потом военнопленные РФ должны выполнить все требования украинских военных.
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Кому можно (и нужно) сдаваться в плен:
- Вооруженным силам Украины;
- Силам территориальной обороны Украины;
- Национальной полиции Украины;
- Службе безопасности Украины.
Как правильно сдаться в плен, если ты один:
- Отбросить оружие в сторону.
- Стать прямо.
- Поднять руки вверх.
- Также сойдет белый флаг (его можно сделать своими руками — просто оторвите верхнюю полосу от российского триколора).
- Громко кричать “Сдаюсь” (можно на русском, его в Украине понимают).
Как правильно сдаться в плен, если вы группа или целое подразделение:
- Сложить все имеющееся оружие перед собой на далеком расстоянии.
- Стать прямо перед военной техникой. Она должна быть заглушена (не в боевом положении).
- В качестве переговорщика для уведомления украинских военных о желании сдаться в плен принимается как минимум офицер. С белым флагом и без оружия.
Военнопленным предоставляются следующие гарантии:
- Амнистия тем, кто добровольно сдал военную технику и сложил свое оружие.
- Телефонный звонок родным и близким.
Что будет с военными после плена:
- После окончания войны военнопленных освобождают: они возвращаются в свою страну.
- Ни один из военнопленных уже не может быть использован на действительной военной службе.
- Все конфискованное имущество (деньги, ценные предметы) возвращается военнопленным.