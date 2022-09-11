Сентябрь, 10 в 22:58

Успешное контрнаступление ВСУ вынуждает российских военных массово убегать из Украины и искать способы для сохранения своей жизни.

Украина уважает международное право, поэтому в оккупантов есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по номеру: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

Потом военнопленные РФ должны выполнить все требования украинских военных.

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Кому можно (и нужно) сдаваться в плен:

Вооруженным силам Украины; Силам территориальной обороны Украины; Национальной полиции Украины; Службе безопасности Украины.

Как правильно сдаться в плен, если ты один:

Отбросить оружие в сторону. Стать прямо. Поднять руки вверх. Также сойдет белый флаг (его можно сделать своими руками — просто оторвите верхнюю полосу от российского триколора). Громко кричать “Сдаюсь” (можно на русском, его в Украине понимают).

Как правильно сдаться в плен, если вы группа или целое подразделение:

Сложить все имеющееся оружие перед собой на далеком расстоянии. Стать прямо перед военной техникой. Она должна быть заглушена (не в боевом положении). В качестве переговорщика для уведомления украинских военных о желании сдаться в плен принимается как минимум офицер. С белым флагом и без оружия.

Военнопленным предоставляются следующие гарантии:

Амнистия тем, кто добровольно сдал военную технику и сложил свое оружие. Телефонный звонок родным и близким.

Что будет с военными после плена:

После окончания войны военнопленных освобождают: они возвращаются в свою страну. Ни один из военнопленных уже не может быть использован на действительной военной службе. Все конфискованное имущество (деньги, ценные предметы) возвращается военнопленным.