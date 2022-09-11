Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Белый флаг и оружие на земле: инструкция для военных РФ, как правильно сдаться в плен

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Белый флаг и оружие на земле: инструкция для военных РФ, как правильно сдаться в плен

Успешное контрнаступление ВСУ вынуждает российских военных массово убегать из Украины и искать способы для сохранения своей жизни.

Украина уважает международное право, поэтому в оккупантов есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по номеру: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

Потом военнопленные РФ должны выполнить все требования украинских военных.

Сейчас смотрят

Кому можно (и нужно) сдаваться в плен:

  1. Вооруженным силам Украины;
  2. Силам территориальной обороны Украины;
  3. Национальной полиции Украины;
  4. Службе безопасности Украины.

Как правильно сдаться в плен, если ты один:

  1. Отбросить оружие в сторону.
  2. Стать прямо.
  3. Поднять руки вверх.
  4. Также сойдет белый флаг (его можно сделать своими руками — просто оторвите верхнюю полосу от российского триколора).
  5. Громко кричать “Сдаюсь” (можно на русском, его в Украине понимают).

Как правильно сдаться в плен, если вы группа или целое подразделение:

  1. Сложить все имеющееся оружие перед собой на далеком расстоянии.
  2. Стать прямо перед военной техникой. Она должна быть заглушена (не в боевом положении).
  3. В качестве переговорщика для уведомления украинских военных о желании сдаться в плен принимается как минимум офицер. С белым флагом и без оружия.

Военнопленным предоставляются следующие гарантии:

  1. Амнистия тем, кто добровольно сдал военную технику и сложил свое оружие.
  2. Телефонный звонок родным и близким.

Что будет с военными после плена:

  1. После окончания войны военнопленных освобождают: они возвращаются в свою страну.
  2. Ни один из военнопленных уже не может быть использован на действительной военной службе.
  3. Все конфискованное имущество (деньги, ценные предметы) возвращается военнопленным.

Читайте
Десантники взяли в плен российского подполковника во время наступления на Харьковщине

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка