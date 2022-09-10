Это будет как лавина: россияне начнут убегать после успехов ВСУ на фронте

Сентябрь, 10 в 14:47

Министр обороны Украины Алексей Резников не берется прогнозировать, каким будет сценарий выхода из полномасштабной войны.

Но, по его мнению, еще несколько успехов Вооруженных сил Украины на фронте, пусть незначительных, но побед, и войска россиян начнут убегать.

– Я убежден, еще несколько успехов на фронте, определенных пусть незначительных, но побед, когда войска россиян будут убегать, а они будут, поверьте мне. Потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда ему деваться? И моральный дух. Это будет как лавина: пошатнется одна линия обороны, и оно посыплется, — объяснил министр.

Алексей Резников напомнил, как оккупационные войска были вынуждены бежать из Киевской, Черниговской, Сумской областей когда украинские защитники начали их выгонять.

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Тогда у оккупантов возникли проблемы с провизией и топливом, поскольку ВСУ отрезали цепочки поставок. По словам Резникова, то же самое происходит сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники.

Поэтому он убежден, что есть шанс, что эта лавина полетит быстрее.