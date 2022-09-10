Сентябрь, 10 в 11:08

Вооруженные силы Украины лишь в течение трех дней, с 5 по 7 сентября, уничтожили воздушные цели врага на $157,5 млн. Речь идет о “демилитаризации” российских вертолетов, боевых самолетов, беспилотников и ракет.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Воздушных Сил ВСУ, ссылаясь на подсчет Генерального штаба.

– Всего за три дня войны оккупанты пустили на ветер около $157,5 млн. И речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5-7 сентября, — подчеркивается в сообщении.

Украинские военные, в частности, уничтожили:

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Крылатые ракеты Х-101, которые в РФ считаются одними из самых дорогих и технологически оснащенных. 5 сентября оккупанты запустили шесть таких ракет по территории Украины, и пять из них сбила противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ. Примерная стоимость одной ракеты Х-101 составляет $13 млн.

Две управляемые авиационные ракеты Х-59 общей стоимостью около $600 тыс. ($300 тыс. за единицу).

Два ударных вертолета Ка-52 на $32,4 млн (стоимость одной единицы такой техники составляет $16,2 млн), а также ударный вертолет Ми-24 стоимостью $12,5 млн.

Три штурмовика Су-25 общей стоимостью $33 млн (по $11 млн за единицу). Боевые самолеты уничтожили воины Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа Орлан-10 на общую сумму в $1 млн (по $100 тыс. за единицу).

Итак, согласно ориентировочным подсчетам, в течение трех суток только в небе потери армии РФ в вооружении составили $157,5 млн.

Воздушные Силы ВСУ и ПВО всех сил обороны Украины продолжают уничтожать врага в небе и на земле.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 российских оккупантов, 14 вражеских танков, 22 артиллерийские системы, вертолет и другую технику. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 250 российских оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ