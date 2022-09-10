Сентябрь, 10 в 14:49

Силы обороны Украины по состоянию на 10 сентября успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Першотравневое.

Карта боевых действий в Украине на 10.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Великая Писаревка Сумской области.

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Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии российские оккупанты били по военной и гражданской инфраструктуре:

на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Перемога, Момотово, Борщевая);

(в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Перемога, Момотово, Борщевая); на Славянском направлении (возле населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Никольское, Дибровное);

(возле населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Никольское, Дибровное); на Краматорском направлении (близ Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного);

(близ Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного); на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка);

(в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка); на Авдеевском направлении (в районах Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Першотравневого);

(в районах Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Першотравневого); на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времьевка);

(в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времьевка); на Запорожском направлении (вблизи Новоандреевки, Гуляйполя, Чаривного, Новоселки, Щербаков, Вольного Поля, Малиновки, Орехово, Новополя);

(вблизи Новоандреевки, Гуляйполя, Чаривного, Новоселки, Щербаков, Вольного Поля, Малиновки, Орехово, Новополя); на Южнобужском направлении (вдоль всей линии столкновения).

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал 36 вылетов вражеских беспилотников.

Потери РФ на 10 сентября 2022

личного состава – около 52 250 (+350),

танков ‒ 2 136 (+14),

боевых бронированных машин ‒ 4 584 (+9),

артиллерийских систем – 1 259 (+22),

реактивных систем залпового огня – 311 (+5),

средств противовоздушной обороны ‒ 162 (+3),

самолетов – 239,

вертолетов – 212 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 898 (+10),

крылатых ракет ‒ 215 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 426 (+27),

специальной техники – 114 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.