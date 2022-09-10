Карта боевых действий на 10.09.2022 – ситуация на фронте
Силы обороны Украины по состоянию на 10 сентября успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Першотравневое.
Карта боевых действий в Украине на 10.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Великая Писаревка Сумской области.
Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии российские оккупанты били по военной и гражданской инфраструктуре:
- на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Перемога, Момотово, Борщевая);
- на Славянском направлении (возле населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Никольское, Дибровное);
- на Краматорском направлении (близ Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного);
- на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка);
- на Авдеевском направлении (в районах Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Першотравневого);
- на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времьевка);
- на Запорожском направлении (вблизи Новоандреевки, Гуляйполя, Чаривного, Новоселки, Щербаков, Вольного Поля, Малиновки, Орехово, Новополя);
- на Южнобужском направлении (вдоль всей линии столкновения).
Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал 36 вылетов вражеских беспилотников.
Потери РФ на 10 сентября 2022
- личного состава – около 52 250 (+350),
- танков ‒ 2 136 (+14),
- боевых бронированных машин ‒ 4 584 (+9),
- артиллерийских систем – 1 259 (+22),
- реактивных систем залпового огня – 311 (+5),
- средств противовоздушной обороны ‒ 162 (+3),
- самолетов – 239,
- вертолетов – 212 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 898 (+10),
- крылатых ракет ‒ 215 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 426 (+27),
- специальной техники – 114 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 199-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.