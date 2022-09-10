Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 10.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины по состоянию на 10 сентября успешно отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Першотравневое.

Карта боевых действий в Украине на 10.09.2022

ISW

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Великая Писаревка Сумской области.

Сейчас смотрят

Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии российские оккупанты били по военной и гражданской инфраструктуре:

  • на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Перемога, Момотово, Борщевая);
  • на Славянском направлении (возле населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Никольское, Дибровное);
  • на Краматорском направлении (близ Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного);
  • на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка);
  • на Авдеевском направлении (в районах Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Першотравневого);
  • на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времьевка);
  • на Запорожском направлении (вблизи Новоандреевки, Гуляйполя, Чаривного, Новоселки, Щербаков, Вольного Поля, Малиновки, Орехово, Новополя);
  • на Южнобужском направлении (вдоль всей линии столкновения).

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал 36 вылетов вражеских беспилотников.

Потери РФ на 10 сентября 2022

  • личного состава – около 52 250 (+350),
  • танков ‒ 2 136 (+14),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 584 (+9),
  • артиллерийских систем – 1 259 (+22),
  • реактивных систем залпового огня – 311 (+5),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 162 (+3),
  • самолетов – 239,
  • вертолетов – 212 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 898 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 215 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 426 (+27),
  • специальной техники – 114 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка