Сентябрь, 10 в 11:52

Звуки взрывов, которые недавно слышали жители Полтавы, не связаны с вражеской атакой. Это военные учения на территории общины.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Однако он все равно призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Тем временем российские войска продолжают обстреливать украинские города. Так, около 01:10 10 сентября Николаев подвергся обстрелам со стороны армии Российской Федерации.

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Ближе к рассвету под вражеский огонь попал Баштанский район Николаевской области.

Также около 01:00 10 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому району.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.