Пентагон увидел обнадеживающие признаки в контрнаступлении ВСУ на Херсонщине

Сентябрь, 10 в 0:07

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что контрнаступление ВСУ, которое началось 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы “творчески” интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими странами, в свои операции.

— Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить. Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два. Но опять же, русские — это грозный противник, и впереди, я думаю, долгая битва, — заявила заместитель заместителя министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер.

Впервые, министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением, чего раньше избегало, включая министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.