Сентябрь, 10 в 15:32

Запрет на выезд за границу для большинства мужчин не планируют пересматривать, он остается в силе.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он объяснил, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды мобилизационного резерва.

– Это война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери. А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать. Даже не быть призванными, а воевать, – подчеркнул министр.

В то же время Алексей Резников добавил, что сейчас на рассмотрении правительства находится проект постановления о разрешении выезда за границу для студентов.

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К слову, в Верховной Раде Украины также зарегистрирован законопроект, которым предлагается освободить от общей мобилизации еще две категории мужчин.

В частности, это касается педагогических сотрудников, которые работают в детсадах (дошкольных учебных заведениях), и тренеров учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.