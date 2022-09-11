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Факты / Україна

ВСУ освободили Василенково и Артемовку в Харьковской области — Зеленский

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ освободили Василенково и Артемовку в Харьковской области — Зеленский
Фото: Генштаб ВСУ

Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили села Василенково и Артемовка Харьковской области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства опубликовал фото наших воинов в этих двух селах и подчеркнул, что цена свободы очень высока.

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— Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас, – отметил Зеленский.

Google Maps

Ранее Зеленский сообщил, что с начала сентября ВСУ уже освободили около 2 тысяч километров нашей территории. Контрнаступления наших воинов продолжаются на разных направлениях фронта.

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