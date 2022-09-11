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Факты / Україна

Карта боевых действий на 11.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

На 200-е сутки полномасштабной войны Силы обороны отбили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Першотравневое и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 11.09.2022

ISW

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские войска били:

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  • на Северском направлении (недалеко от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области);
  • на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщевая);
  • на Славянском направлении (близ населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Долгенькое и Дмитровка);
  • на Краматорском направлении (возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорово и Раздоловки);
  • на Бахмутском направлении (в районах Веселой Долины, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Яковлевки, Белогоровки и Веселого);
  • на Авдеевском направлении (близ Авдеевки, Опытного, Водяного, Першотравневого, Карловки и Красногоровки);
  • на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка);
  • на Запорожском направлении (возле Гуляйполя, Равнополья, Новоселки, Вольного Поля, Червоного и Малиновки);
  • на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Ставок, Любомировка, Безымянное и Новая Заря).

В течение нескольких дней Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации около 2 тыс. кв. м территории.

Украинские подразделения зашли в Купянск. Продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Потери РФ на 11 сентября 2022

  • личного состава – около 52 650 (+400),
  • танков ‒ 2 154 (+18),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 617 (+33),
  • артиллерийских систем – 1 263 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 311,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 162,
  • самолетов – 242 (+3),
  • вертолетов – 213 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 216 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 445 (+19),
  • специальной техники – 117 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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