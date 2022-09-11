Карта боевых действий на 11.09.2022 – ситуация на фронте
На 200-е сутки полномасштабной войны Силы обороны отбили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Першотравневое и Новомихайловка.
Карта боевых действий в Украине на 11.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло.
Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские войска били:
- на Северском направлении (недалеко от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области);
- на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщевая);
- на Славянском направлении (близ населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Долгенькое и Дмитровка);
- на Краматорском направлении (возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорово и Раздоловки);
- на Бахмутском направлении (в районах Веселой Долины, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Яковлевки, Белогоровки и Веселого);
- на Авдеевском направлении (близ Авдеевки, Опытного, Водяного, Першотравневого, Карловки и Красногоровки);
- на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка);
- на Запорожском направлении (возле Гуляйполя, Равнополья, Новоселки, Вольного Поля, Червоного и Малиновки);
- на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Ставок, Любомировка, Безымянное и Новая Заря).
В течение нескольких дней Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации около 2 тыс. кв. м территории.
Украинские подразделения зашли в Купянск. Продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.
Потери РФ на 11 сентября 2022
- личного состава – около 52 650 (+400),
- танков ‒ 2 154 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 4 617 (+33),
- артиллерийских систем – 1 263 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 311,
- средств противовоздушной обороны ‒ 162,
- самолетов – 242 (+3),
- вертолетов – 213 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
- крылатых ракет ‒ 216 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 445 (+19),
- специальной техники – 117 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 200-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.