Сентябрь, 11 в 21:32

Украинские военные продолжают радовать новостями об освобождении оккупированных территорий на разных участках фронта.

Восхищаясь героичностью ВСУ, пользователи сети создают мемы, чтобы поддержать боевой дух граждан.

В частности, украинцы шутят, что военные начали мощное контрнаступление, потому что уже выкопали картошку и у них освободилось время.

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На протяжении последних дней граждане не могут спокойно спать, поскольку боятся упустить момент, когда наши военные возьмут Москву.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.