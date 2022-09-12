Картошку выкопали, можно и наступать: украинцы мемами реагируют на успехи ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают радовать новостями об освобождении оккупированных территорий на разных участках фронта.
Восхищаясь героичностью ВСУ, пользователи сети создают мемы, чтобы поддержать боевой дух граждан.
В частности, украинцы шутят, что военные начали мощное контрнаступление, потому что уже выкопали картошку и у них освободилось время.
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На протяжении последних дней граждане не могут спокойно спать, поскольку боятся упустить момент, когда наши военные возьмут Москву.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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