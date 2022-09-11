Сентябрь, 11 в 16:43

В воскресенье, 11 сентября, российские оккупанты одновременно ударили по трем городам Донецкой области.

Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

— Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание Центра предоставления административных услуг. Известно о по меньшей мере одном раненом человеке, — написал он.

Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка — разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов.

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Отметим, что на 200 день полномасштабной войны россияне мощно обстреляли украинские населенные пункты.

Под вражескую атаку попали Сумская, Днепропетровская, Черкасская, Харьковская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. В результате обстрелов ранения получили по меньшей мере 39 гражданских.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Павел Кириленко