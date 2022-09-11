Краматорск, Славянск и Николаевка: оккупанты одновременно ударили по трем городам в Донецкой области
В воскресенье, 11 сентября, российские оккупанты одновременно ударили по трем городам Донецкой области.
Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
— Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание Центра предоставления административных услуг. Известно о по меньшей мере одном раненом человеке, — написал он.
Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка — разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов.
Отметим, что на 200 день полномасштабной войны россияне мощно обстреляли украинские населенные пункты.
Под вражескую атаку попали Сумская, Днепропетровская, Черкасская, Харьковская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. В результате обстрелов ранения получили по меньшей мере 39 гражданских.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Павел Кириленко