Сентябрь, 11 в 0:32

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Херсонском направлении находится самая боеспособная российская группировка, но ее гибель неминуема.

Об этом Арестович рассказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, конец российских подразделений на этом направлении неминуем, потому что их снабжение упало в пять раз.

Сейчас смотрят

— Там самая боеспособная российская группировка. И то, что мы их там заперли — это грандиозная удача. Мы загнали туда мобильную пехоту, которая могла бы быстро перебрасываться вдоль линии фронта и работать пожарной командой, запирающей прорывы. Сейчас этого не хватает на востоке: десантников, спецназа. Но они (россияне — Ред.) быстро не сдадутся, хотя судьба их крайне печальна, — заявил советник ОПУ.

А еще Арестович посоветовал оккупантам бросать все и уже сейчас переплывать Днепр, пока теплый.

Он также подчеркнул, что пошла новая волна деморализации личного состава противника.

— Считайте, что всего северо-восточного флага российской группировки там уже нет, — отметил он.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что между Изюмом и Купянском изначально было около 15-16 БТГ (батальонных тактических групп) армии РФ.